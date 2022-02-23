مباريات هامشية في دوري سلة السيدات

تستأنف اليوم مباريات الأسبوع الثالث‏ من إياب دوري سلة السيدات، ولن تتغير فيها ترتيب الفرق، سواء التي تتنافس على قمة الترتيب، أم على الهبوط الذي عرف فيه هوية الفريقين الهابطين، وهما العروبة ومحردة، وعليه فإن فرق وسط الترتيب ستلعب دون أي ضغوط، في حين تشتعل الإثارة بين الفرق التي تسعى لدخول دور الأربعة الكبار.

ففي صالة الفيحاء بدمشق تشهد الساعة الخامسة اليوم لقاء الثورة (الثالث) مع جاره بردى (السابع)، المباراة تصب بمصلحة الثورة الساعي لتحقيق الفوز وبفارق كبير لكي يستعيد مركز الوصافة، أما بردى فيلعب بأريحية كونه ضمن البقاء بين الكبار، ويسعى لتقديم أفصل أداء له عكس مباراة الذهاب.

لقاء قوي تشهده صالة طرطوس اليوم أيضاً (الساعة الخامسة مساء) حيث تلعب سيدات الساحل (الخامس) مع الاتحاد (السادس)، المباراة مهمة للطرفين اللذين يحدوهما الأمل الضعيف بدخول دور الأربعة الكبار.

ويوم أمس أطلت المفاجآت على مباريات المرحلة، بعدما قلبت سيدات الوحدة كل التوقعات، وألحقن خسارة مستحقة بجاراتهن سيدات نادي قاسيون، بفارق عشر نقاط (٦٥-٥٥) بعد مباراة متوسطة المستوى الفني، مع أفضلية واضحة للوحداويات اللواتي قدمن أداء جيداً، وفرضن سيطرتهن على معظم مراحل اللقاء، في حين سيدات قاسيون لم يكن في مستواهن المعهود، برزت بشكل ملفت المخضرمة رشا السكران التي سجلت (20 نقطة).

وفي حلب، لم تجد سيدات تشرين صعوبة في تجاوز محطة مستضيفاتهن سيدات العروبة بنتيجة (٨٥-٤١) بعد مباراة كانت أشبه بحصة تدريبية للضيفات، على حين لم تتمكن سيدات العروبة من مجاراة التشرينيات، تميزت من تشرين سنا جلبي، حيث سجلت (31) نقطة.

وفازت سيدات الجلاء على سيدات محردة (٥٤-٤٨) في مباراة متوسطة المستوى الفني بين الفريقين.

عماد درويش