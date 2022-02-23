من “جيب”..سيارة جديدة بمواصفات فريدة

أطلقت شركة جيب الأمريكية لصناعة السيارات النموذج الجديد من سيارات غراند شيروكي بمواصفات فريدة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أن السيارة الجديدة جاءت بهيكل يسير على عجلات عريضة بمقاس 21 إنشاً كما تحتوي في داخلها على واجهة قيادة متطورة عليها شاشة كبيرة بالإضافة إلى تجهيز المقاعد الخلفية بشاشات كبيرة وأنظمة تدفئة وتبريد.

ولفتت الشركة إلى أن غراند شيروكي تم تزويدها بنظام النقطة العمياء ونظام للتحكم بالفرامل أوتوماتيكياً في الحالات الطارئة ونظام تشغيل للمحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

أما ميكانيكياً فتعمل بمحركات هجينة تصل قوتها إلى 380 حصاناً وستأتي منها عدة نسخ مجهزة بمواصفات مختلفة.