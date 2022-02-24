البورصات الأوروبية تشهد تراجعاً حاداً

بعد التطورات الأخيرة في أوكرانيا، تراجعت الأسهم الأوروبية 3%، حيث ذكرت وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 9.2% مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر آيار الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن المؤشر داكس الألماني نزل 3.7% إلى أدنى مستوى منذ آذار الماضي، متكبدا أكبر خسارة من موجة بيع ناتجة عن مخاوف متعلقة باعتماد ألمانيا الكبير على واردات الطاقة الروسية.

بينما حد ارتفاع أسعار النفط من خسائر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تراجع 2.4%.

بالمقابل، سجل قطاع النفط والغاز الأوروبي أكبر انخفاض بين القطاعات ونزل 1.2% مع زيادة أسعار النفط بنحو 6%، ما دفع خام برنت للصعود فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2014.

في حين سجلت البنوك الأوروبية، الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها بنك رايفايزن النمساوي وأوني كريديت وسوسيتيه جنرال، انخفاضا بنسب بين 5 و 6.6%، وكذلك نزل مؤشر قطاع البنوك الأوسع نطاقا 2.4%.

كما سجلت أسهم قطاعات التكنولوجيا والسفر والترفيه خسائر.