الدفاع الروسية: الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزازات مفبركة

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، بأن الاستخبارات الأوكرانية تحضر لتنفيذ استفزازات مثل تلك التي قامت بها “الخوذ البيضاء” في سورية.

ولفت كوناشينكوف أنه يجري تصوير مقاطع فيديو مزيفة في المدن الأوكرانية مع وقوع إصابات جماعية بين المدنيين، ويتم توزيع هذه الأشرطة من خلال بعض قنوات التلغرام والشبكات الاجتماعية بهدف اتهام روسيا بأنها تستخدم القوة المفرطة وتوجه ضربات للسكان المدنيين، مجدداً تأكيده على أن “القوات المسلحة الروسية لم ولن تقصف أي مدن أوكرانية”.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة بأن القوات الروسية بدأت، اليوم، تنفيذ عملية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس بناء على طلب المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى أن قوات الجمهوريتين تتصدى لعدوان الجيش الأوكراني وانتقلت إلى الهجوم المعاكس بدعم من الجيش الروسي بعد أن قطعت خطوط الدفاع الأوكرانية حيث تقدمت قوات دونيتسك نحو فولنوفاكا حتى ثلاثة كيلومترات وقوات لوغانسك نحو مدينة شاستيا لمسافة 1.5 كيلومتر.

الدفاع الروسية أشارت إلى أن الجيش الأوكراني يواصل قصف مدن دونباس المسالمة وهناك ضحايا بين السكان المدنيين، فيما لم يقصف الجيش الروسي مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو، مبينة أنه لم تصدر أي مقاومة للجيش الروسي من جانب حرس الحدود الأوكراني وأن المعلومات الاستخبارية تدل على أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويرمون سلاحهم.

ونوهت الدفاع الروسية بأنه تم بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا.