الذهب يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفزت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام بعد التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وبحسب وكالة “رويترز”، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1939.97 دولاراً للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ شهر كانون الثاني الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 1943.90 دولاراً للأوقية.

بدورها زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة 25.03 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين واحداً بالمئة إلى 1102.43 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2514.54 دولاراً للاوقية.

وارتفع سعر الألمنيوم إلى 3382.50 دولاراً للطن متجاوزاً المستوى القياسي السابق البالغ 3380.15 دولاراً والذي سجله في تموز عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.