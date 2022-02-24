تعويضات المسرحين في كانون الثاني.. اعتباراً من يوم الاثنين القادم

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنه سيتم دفع التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من خدمة العلم في الأول من الشهر الماضي اعتباراً من يوم الاثنين الـ 28 من الشهر الجاري عبر مراكزها المعتمدة بمختلف المحافظات.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعويض يسلم لصاحب العلاقة شخصياً مصطحباً معه البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني (يمكن استخراجه من المؤسسة السورية للبريد) إضافة إلى شهادة تأدية خدمة العلم أو دفتر الخدمة.

ولفتت المؤسسة إلى أن استقبال المسرحين لصرف تعويضاتهم يتم خلال أوقات الدوام الرسمي مع مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها مستمرة بدفع تعويضات المسرحين في الأول من شهر كانون الأول العام الماضي.