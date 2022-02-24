لاعبا منتخب سورية يضيفان فضيتان في دورة غرب آسيا البارالمبية

أضاف لاعبا منتخب سورية الجريحان عزام الاحمد وعبد الرحمن حمروش ميداليتين فضيتين جديدتين لبعثتنا المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية المقامة حاليا في البحرين.

الأحمد حقق فضية رمي الرمح بتصنيف (اف 13) بفئة المكفوفين وحمروش توج بفضية رمي الرمح بتصنيف (اف 57).

وتضاف هاتان الميداليتان الى ذهبية الجريح خليل محمود في مسابقة رمي الكرة الحديدية وذهبية الجريح فراس شيحة في مسابقة الريشة الطائرة في الفردي وبرونزيته في الزوجي وفضية الجريح عامر سمور في الفردي وبرونزية عيسى حسن في الفردي أيضا وفضيتهما في الزوجي.

ويشارك في البطولة سبعمئة لاعب ولاعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 12 منتخباً يخوضون منافساتهم في سبع رياضات.

ويشارك مشروع جريح الوطن لأول مرة مع منتخب سورية للرياضات الخاصة ضمن البطولة.