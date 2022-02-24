موسكو: القوات الأوكرانية تترك مواقعها!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أعداداً كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية تركت مواقعها وأسلحتها على خط التماس في إقليم دونباس.

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة أن البيانات الاستخباراتية تشير إلى أن وحدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية يتركون مواقعهم بأعداد كبيرة تاركين الأسلحة خلفهم، مشيرة إلى أن مواقع هذه القوات التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للقصف.

كما أكدت أن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بشأن الخسائر المزعومة في الطائرات والمدرعات الروسية كاذبة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن بدء تنفيذ عملية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس بناء على طلب المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكداً أن من سيحاول الحيلولة دون العملية الروسية سيقابل برد لم يواجهه في تاريخه.