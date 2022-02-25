جرحى الوطن يبصمون بالإرادة على سجلات الإنجاز في دورة غرب آسيا

البعث ميديا – مؤيد البش:

نجح لاعبو منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة في حصد ميداليات براقة ضمن منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تختتم مساء اليوم في مملكة البحرين، ولعل مازاد من جمالية هذا الإنجاز هو أن لاعبي المنتخب الذين حققوا المراكز الأولى هم من جرحى الوطن الذين كبروا على جراحهم وتسلحوا بالإرادة ليواصلوا نجاحاتهم رغم صعوبات الإصابة.

الميداليات الكثيرة لمنتخبنا تنوعت بين ألعاب القوى والريشة الطائرة ، حيث حقق البطل خليل محمود ذهبيتي رمي القرص ورمي الكرة الحديدية بينما نال البطل عبد الرحمن حمروش فضيتي رمي القرص ضمن فئة / اف57/ ورمي الرمح لذات التصنيف، كما أحرز البطل عزام الأحمد ميدالية فضية في رمي الرمح لتصنيف /اف 13 /بفئة المكفوفين إضافة لبرونزية رمي الكرة الحديدية.

وحقق البطل فراس شيحة ذهبية فردي الريشة الطائرة وبرونزية الزوجي ، وحقق البطل عامر سمور فضية فردي الريشة الطائرة كما توج البطل عيسى حسن ببرونزية الفردي وتوج الثنائي سمور وحسن بفضية الزوجي.

رئيس البعثة السورية إلى دورة غرب آسيا عبد الناصر كركو الجاسم أكد ل” البعث ميديا” أن ما حققه أبطال منتخبنا يعد إنجازا لا يمكن وصفه خصوصا أن كل لاعبي المنتخب تقريبا هم من جرحى الوطن الذين استطاعوا أن يثبتوا في أول مشاركة خارجية لهم أن المستحيل كلمة غير موجودة في قاموسهم.

وأشار الجاسم إلى أن الحصيلة المتميزة للاعبي منتخبنا جاءت بعد منافسة قوية مع 12 منتخبنا والتي وضح خلالها مقدار الإرادة والتصميم التي يتمتع بها لاعبونا، مبينا أن المشاركة السورية تمثلت في ثلاث رياضات هي ألعاب القوى والريشة الطائرة والقوة البدنية.

وكشف الجاسم أن مشاركة جرحى الوطن في بطولة غرب آسيا هي مجرد البداية حيث سيكون هناك مشاركات قادمة لأبطال آخرين في بطولات قريبة ومنها دورة فزاع الإماراتية الشهر المقبل.