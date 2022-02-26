إزالة مبنى من أربع طوابق بعد إخلاء ساكنيه

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

تنفيذاً لتقرير السلامة العامة قامت مديرية خدمات هنانو بمجلس المدينة بإزالة المبنى الآيل للسقوط الواقع أمام كراج الحجز في مساكن هنانو ، وذلك بعد إخلائه من السكان.

وبين مدير خدمات هنانو المهندس حسين تركماني أن البناء مؤلف من ثلاث مداخل وطابق أرضي وأربعة طوابق لكل مدخل موضحاً أنه تم إزالة بلوك عدد/2/ اي مدخلين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء من قبل مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /3/ ، وتم في اليوم الثاني استكمال العمل وهدم ما تبقى من البناء مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون وقوع أي أضرار بشرية.

يذكر أن البناء المذكور أخلي من قاطنيه بعد حدوث تصدعات واتخاذ قرار بالاخلاء والهدم من قبل لجنة السلامة العامة، حرصاً على سلامة السكان.

في السياق آكد الدكتور المهندس معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب أنه تم الإيعاز للمديريات الخدمية ضمن الحيز الجغرافي للمناطق السكنية المخالفة إجراء عملية مسح للأبنية المتصدعة والأشد خطورة والتأكد من خلوها من السكان ، واتخاذ كل الإجراءات لضمان السلامة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الملف ضمن سلم أولويات عمل المجلس ومعالجته يندرج ضمن خطة عمل متكاملة تشمل تنفيذ استكمال المخطط الجديد للمدينة ومشروع التطوير العقاري.

بقي الإشارة إلى أن مناطق السكن العشوائي في حلب حصدت أرواح العشرات من المواطنين في حوادث انهيارات متفرقة للأبنية في عدة مناطق خلال الأعوام الماضية، وحتى اللحظة لم تتخذ الجهات المعنية ما هو مطلوب من اجراءات لإنهاء هذا الملف الشائك والخطر .