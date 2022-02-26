إيران تؤكد ضرورة دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مجددا على السياسة المبدئية لبلاده وثبات موقفها المتمثل بدعم وحدة وسيادة الأراضي السورية مشددا على أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية وفر الظروف الملائمة للأنشطة الارهابية.

وقال تخت روانجي في كلمة مساء أمس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن “التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في مناطق من سورية والذي وفر ظروفا ملائمة للأنشطة الإرهابية يجب أن ينتهي فوراً” مضيفاً.. “إن نقل الإرهابيين إلى دول أخرى يعرض الأمن والسلام الإقليمي والدولي للخطر”.

كما أدان تخت روانجي قيام القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية في جزء من الأراضي السورية بسرقة الموارد الطبيعية للشعب السوري وخاصة النفط والمحاصيل الزراعية داعياً إلى الإلغاء الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه، مشددا على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سورية تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان داعياً مجلس الأمن إلى مساءلة الكيان الإسرائيلي إزاء هذه الأعمال العدوانية.