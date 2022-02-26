الذهب ينخفض بعد صعود قياسي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب الجمعة 25 فبراير بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي عززت إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

هذا وتراجعت أسعار بـ 1.86% إلى 1890 دولارا للأونصة، وذلك بعد ارتفاعات بأكثر من 3% إلى 1973.96 دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الخميس، قبل أن تتراجع عن مستوى 1900 دولار للأونصة.

وأنهى الذهب أسبوعاً من التقلبات القوية على استقرار نسبي.

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