طفلة روسية تنقل رسائل الحب إلى الجنود الروس في سورية

البعث ميديا – مصادر خاصة

في العام 2018 أرسلت الطفلة الروسية ديانا نيكيتينا (14 عاماً) المنحدرة من مدينة ناديم شمال شرق روسيا حقيبة مدرسية وقرطاسية كهدية منها إلى طفلة سورية من بنات الشهداء وأرفقت هذه الحقيبة برسالة تمنت ديانا أن تصل إلى السيدة أسماء الأسد، وفي فحوى الرسالة أعربت ديانا عن أسفها بسبب الحرب على سورية متمنية أن يعم السلام أرض سورية ومتمنية الصحة والسلامة للسيدة أسماء التي وصلت إليها الرسالة.

ومنذ عدة أيام تزور ديانا برفقة والدتها إيرينيا نيكيتينا إلى سورية، زارت ديانا مدرسة بنات الشهداء والتقت صديقتها السورية التي اهدتها سابقاً تلك الحقيبة والقرطاسية.

لم تنته الحكاية هنا، بل إن ديانا زارت مقر القوات الروسية العاملة في سورية وسلمت الجنود الروس الموجودين في المقر رسائل تهنئة وبطاقات محبة أعدتها ديانا وزملاؤها في المدرسة بموسكو لهؤلاء الجنود بمناسبة عيد حماة الوطن، حصل ذلك بحضور السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف والملحق العسكري في السفارة فياتشيسلاف دافيدوف.

الجنود الروس الذين يدافعون عن سورية إلى جانب الجيش العربي السوري استقبلوا ابنتهم القادمة برسائل الحب في بلد صديق حليف يشاركونه انتصاره ويدعمون تقدمه في الميدان والسياسة، متلقين رسالة أطفال بلادهم التي قرأتها ديانا.