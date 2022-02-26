نقابي تشيكي: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية

أشار مارتن بيتش، عضو اللجنة الخارجية للتجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو، إلى وقوف النقابيين التشيك إلى جانب سورية في استعادتها للجولان السوري المحتل مشدداً على أن الجولان كان وسيظل جزءاً من سورية.

وقال بيتش في تصريح لسانا في براغ: “القانون الدولي يؤكد حق سورية باستعادة الجولان لأن نظام الفصل العنصري في الكيان الإسرائيلي يحتله بشكل غير شرعي”، مؤكدا على أن هذا الكيان يتجاهل بشكل مستمر القانون الدولي ولا يكتفي باحتلال الجولان بل يحاول الآن تغيير الوضع على الأرض في خرق جديد لميثاق الامم المتحدة.