إلغاء عروض لفنانين روسيين بقرار أمريكي

وأعلن مسرح “كارنيجي” في نيويورك الخميس 24 فبراير أن قائد الأوركسترا الروسي الشهير، فاليري غيرغييف لن يقود الأسبوع الجاري أوركسترا فيينا الفيلهارمونية في 3 حفلات موسيقية، على أن يحل مكانه الموسيقي الكندي، يانيك نزيت سيغوين.

جاء ذلك على موقع المسرح الإلكتروني. وعلاوة على ذلك فإن الموقع أشار إلى إلغاء حفلة موسيقية كان يفترض أن يقدمها يوم 25 فبراير عازف البانو الروسي المعروف، دينيس ماتسويف.

ولم يشرح منظمو الحفلات الموسيقية بأي شكل من الأشكال سبب استبدال غيرغييف بـ نزيت سيجوين. وقال البيان الصحفي إن اسم عازف البيانو الذي سيحل محل ماتسويف بالأوركسترا في 25 فبراير سيعلن لاحقا.

يذكر أن مسرح ” لا سكالا ” في ميلانو كان قد طالب من غيرغييف بتوجيه دعوة إلى إيجاد حل سلمي للأوضاع في جميع أنحاء أوكرانيا، وإلا فإنه قد يزيله من برنامج العروض مع أوبرا “ملكة البستوني”، التي ستعرض في الفترة من 5 إلى 13 مارس المقبل.