ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سومطرة إلى 10 قتلى ومئات الجرحى

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سومطرة الغربية يوم الجمعة الماضي وبلغت شدته 2ر6 درجات إلى عشرة قتلى ومئات الجرحى، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم.

المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث عبد الله المهاري قال في بيان نقلته وكالة اسوشيتد برس: إن عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة منذ يوم الجمعة أسفرت عن العثور على المزيد من الضحايا ليبلغ عدد القتلى حتى الآن عشرة والمصابين 388 شخصاً، فيما تسبب الزلزال أيضاً بتشريد أكثر من 13 ألف شخص وفرارهم إلى ملاجئ مؤقتة، فيما أصيب 1400 منزل ومبنى بأضرار متفاوتة.