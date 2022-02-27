ارتفاع في درجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة.

وحذرت المديرية من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية والضباب في بعض المناطق الداخلية.

أما عن الرياح، بينت المديرية أنها جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.