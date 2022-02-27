اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتقال 6 فلسطينيين

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية احتجاجا على اقتحامات المستوطنين المتكررة للبلدة وإعاقتهم وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المشاركين في الوقفة ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدات بيت فجار وحوسان في بيت لحم ودير الغصون في طولكرم وصور باهر في القدس المحتلة وترقوميا في الخليل واعتقلت ستة فلسطينيين.