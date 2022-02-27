الـ”جي بي إس” إلزامي لجميع مركبات المازوت بكلفة 350 ألف ليرة يتحملها صاحب المركبة

البعث ميديا || دمشق – رامي سلوم

كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق شادي سكرية عن أن أجهزة نظام الـ”جي بي إس” (GPS) الخاصة بمراقبة سير المركبات، جاهزة، وسيتم تركيبها على جميع المركبات التي تعمل على المازوت، بما فيها التي تعمل على خطوط نقل الركاب أو المركبات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح سكرية لـ”البعث ميديا” أن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، أو نظام التموضع العالمي، والمعروف بالـ (GPS) سيحد من تهرب سائقي المركبات العامة العاملة على المازوت من واجباتهم، والتزامهم بخطوط السير المحددة، ومراقبتهم من خلال نظام إلكتروني دقيق، والاستغناء عن مراقب الخط والعامل البشري، في التأكد من التزام المركبات بخط سيرها، وقيامها بواجبها في تأمين نقل المواطنين.

واعتبر عدد من أصحاب المركبات تطبيق النظام الجديد بالإيجابي، داعين إلى توفير الكميات المطلوبة من الوقود للمركبات الملتزمة، وعدم تحديد كميات التعبئة بل تركها وفقاً لعمل كل مركبة، بحيث يتم التأكد من صرف المستحقات التي تمت تعبئتها خلال العمل على خطوط السير النظامية، والسماح بتعبئة كمية إضافية للمركبة، ما يحقق قيمة مضافة للسائقين الملتزمين، من خلال زيادة دخلهم، وللمواطنين من خلال توفير وسائل النقل على مدار الساعة.

ويوفر نظام الـ “جي بي إس” الذي يتم تركيبه في المركبة المحددة، وربطه مع الجهة المعنية متابعة دقيقة لخط سير المركبة، على مدار الساعة، وفقا لخرائط محددة، وتسجيل خط السير وعدد المرات، بل يمكن الجهاز الجهات المعنية من الاطلاع على مكان تواجد المركبة آنيا.

وعن موعد وخطة محافظة دمشق لتركيب الأجهزة، بين سكرية أن العمل جاري على اعتماد خطة واضحة حول آلية تركيب أجهزة الملاحة، وتحديد الآليات وخطوط النقل المستهدفة بداية وفق خطط زمنية واضحة، لافتا إلى أن موضوع إنجاز تركيب الأجهزة سيأخذ بعض الوقت، لوجود إجراءات إدارية ومالية ضرورية.

وتبلغ تكلفة الجهاز نحو 350 ألف ليرة سورية، يتحملها صاحب المركبة وفقا لسكرية، الذي أكد ان الأجهزة المطلوبة متوافرة ويمكن تأمين أية أعداد إضافية مطلوبة منها بسهولة وفقا لعقود موقعة بين وزارة النفط “محروقات” والشركة الموردة.

واعتبر عضو مجلس محافظة دمشق أن تركيب الجي بي إس سيمنح قطاع النقل مزيدا من التنظيم، مع مراقبة الثغرات خلال مراحل التطبيق وتجاوزها، ريثما يتم استكمال تركيب الأجهزة المطلوبة، لافتا إلى أن تركيب أجهزة الملاحة الجديدة سيؤكد كفاية مخصصات مادة المازوت لمركبات النقل العامة، بعيدا عن الادعاءات الشخصية ومحاولة البعض رمي الكرة لجهة المحافظة واستعطاف الرأي العام لزيادة الأسعار.

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