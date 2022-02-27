القرية الذكية والخدمات المتعددة.. يكشفها “اكسبو 22” للأمن والسلامة

دمشق – ميادة حسن

قدم معرض اكسبو 22 للامن والسلامة من خلال المشاركين فيه العديد من المنتجات المتطورة والحديثة للأمن والسلامة بشقيها المعلوماتي والتكنولوجي, وكان المعرض متألقا بحضور الجانب العراقي والإيراني.

حيث كشف رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أن مشاركتهم جاءت تلبية للدعوة التي تلقوها من إدارة المعرض ، وإن هذه المشاركة تعتبر خطوة جيدة لإعادة التعاون بين العراق وسورية وتبادل النشاط التجاري بينهما ،وأوضح الحمداني أهمية المعرض وما قدمته الشركات من خدمات ومنتجات مختلفة وهامة ،متمنيا أن تكون انطلاقة جديدة للتواصل بين القطاعين الخاص السوري والعراقي وخطوة جديدة لدعوة هذه الشركات إلى معارض مشابهة على ارض بغداد للاستفادة من خبراتها ومنتجاتها.

أما المشاركة الإيرانية فكانت عبر عشر شركات عرضت أهم واحدث كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وغيرها ،السيد مهدي الحسيني المسئول عن الجناح الإيراني أكد أن التعاون بين البلدين قائم في كافة المجالات وان العلاقات الإيرانية السورية تدعم مجال التعاون التجاري بين البلدين حيث يسعى الجانب الإيراني ي لفتح خط أنتاج لهذا النوع من الأجهزة في سورية قريباً .

الوزارات والهيئات الرسمية كان لها تواجد مميز فقد كشفت عن العديد من الخدمات والمشاريع القادمة التي تتعلق بأمن المعلومات ،مديرة التنظيم والتراخيص بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي تحدثت لـ”البعث ميديا “عن مجموعة الخدمات المتعلقة بأمن المعلومات كالمسح الأمني وسياسة امن المعلومات وخدمات اختبار الاختراق الاحترافي ،وكشفت الشلي عن شركات عديدة معنية بالأمن الفيزيائي أو السيبراني والبرمجيات المختلفة وهي خدمات موجهة للقطاعين العام والخاص وخاصة البنوك والمصارف.

في حين ذكرت رئيس دائرة الترويج لبريد مي زيدان كافة الخدمات التي تتعلق بسرية المعلومات وخصوصياتها ،وكشفت عن الخطوات الجديدة التي تضمن تطوير الدفع الالكتروني ، خدمات عديدة متعلقة بخدمة المسرحين والجرحى ستطرح في المرحلة المقبلة بالإضافة لخدمات أخرى سيقدمها مركز البريد كإيصال الرواتب إلى المنازل مقابل أجر رمزي .

تواجد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان معنيا بكل ما يتعلق ببراءة الاختراع ،حيث وضحت مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية نسرين عقل أن مشاركتهم قائمة على ترويج ثقافة الملكية الفكرية وأهمية تسجيل والتعريف براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجاري والرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها من التزوير ،كما بينت انه تم الاطلاع من قبلهم على جميع الشركات وسبل التعاون معها وتم توزيع دليل المخترع وتوضيح طرق التسجيل .

قدّم المعرض نموذجا جديدا عن القرية الذكية “الالكترونية “ووضح مدير نادي الروبوت السوري تمام أبو صالح انه مشروع متكامل ويمكن تنفيذه في سورية ويمكن أن يستفيد منه عدة شركات عربية وعالمية ،كما عرض أبو صالح تفاصيل عن آلية العمل.