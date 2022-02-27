تسافداريديس يدين الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية

أدان السكرتير التنفيذي لمجلس السلم العالمي إيراكليس تسافداريديس بشدة التدابير الإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكداً أنها تشكل “انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وجدد تسافداريديس خلال لقائه السفير السوري في العاصمة الكوبية هافانا الدكتور ادريس ميا وقوف مجلس السلم العالمي إلى جانب سورية مشدداً على أن المجلس لن يدخر جهداً في فضح السياسات الإمبريالية الأمريكية والغربية التي تتحمل مسؤولية الأضرار التي أصابت سورية بسبب دعم هذه الدول للتنظيمات الإرهابية وجرائمها بحق السوريين.

كما أدان السكرتير التنفيذي لمجلس السلم العالمي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية مذكراً بسجل الكيان الإسرائيلي الحافل في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

من جانبه جدد رئيس المعهد الكوبي للتضامن مع الشعوب (الإيكاب) فرناندو غونزاليس دعم وتضامن المعهد وجميع المنظمات الشبابية الكوبية مع سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.