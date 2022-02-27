تكريم المنتخب السوري للرياضة الخاصة

استحق منتخب سورية للرياضة الخاصة التكريم بعد أن حقق أبطالنا الجرحى ميداليات براقة في بطولة غرب آسيا البارالمبية والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة البحرينية المنامة.

وتم تكريم المنتخب من قبل الاتحاد الرياضي العام ومؤسسة جريح وطن وذلك للتحفيز والاستعداد للمشاركة المهمة في شهر أيلول القادم والتي تتمثل بدورة الألعاب الآسيوية وتكفل الاتحاد الرياضي بتأمين معسكرات داخلية وخارجية للاحتكاك والتحضير للاستحقاقات القادمة والدعم المادي حسب تصريح رئيس الاتحاد.

يشار إلى أن بعثة منتخبنا حصدت ميداليات متنوعة من الذهب والفضة والبرونر حيث حصل خليل محمود على ذهبيتين وفراس شيحة على ذهبية وبرونزية وعبد الرحمن حمروش على فضيتين وعامر سمور على فضيتين وعزام أحمد على فضية وبرونزية وعيسى حسن على فضية وبرونزية.