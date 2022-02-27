زخات مطرية فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية

ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ومائلا للبرودة ليلا، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية والضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.