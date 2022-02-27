لقاءات مع المشاركين في الورشة التخصصية لتطوير التوجه العام لقطاع الزراعة و الثروة الحيوانية

اللاذقية – مروان حويجة

عبّر المشاركون في ورشة العمل التخصصية التي أطلقتها اليوم الأمانة السورية للتنمية لتطوير التوجه العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في لقاءات معهم عن أهمية هذه الورشة بما تتيحه من مساحة واسعة للحوار حول مجمل أولويات و احتياجات التنمية.

فقد أكد مصطفى العبود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين رئيس مكتب التعاونيات الإنتاجية أن هذه الورشة التي تركز على ناحية الفاخورة التي يتبع لها ٢٣ قرية و التي تمّ الإعداد لها من الأمانة السورية للتنمية تأتي لاستخراج رؤية واضحة للعمل الهادف للنهوض بالقطاع الزراعي و مساعدة الأخوة الفلاحين و تعويض الفاقد من أشجار الحمضيات و الزيتون في هذه المنطقة و إيجاد زراعات بديلة داعمة للأخوة الفلاحين في هذه المنطقة تحقق ريعية لهم لحين تعويض الفاقد و لفت العبود إلى أنه من خلال هذه الورشة سيتم العمل أيضاً على حل مشكلة الحمضيات بشكل عام .

وقالت عرين العلي المدير الوطني لبرنامج مشروعي في الأمانة السورية للتنمية : “نحن نطلق اليوم المكوّن الثاني من الخطة التنموية التي بدأناها منذ ٦ أشهر تقريباً و انتهى بتوصيف الواقع الراهن في منطقة الفاخورة و من خلاله و لأجل الوصول إلى نتيجة صحيحة فقد قررنا إقامة هذه الورشة بوجود المجتمع المحلي بوجود المجتمع المحلي الخبراء و المختصين و الأمانة السورية للتنمية و قد تم تقسيم الورشة إلى مسارين تحضيري و مسار تنفيذي على مدى أربعة أيام ، ففي المسار الأول يتم طرح ما جرى العمل عليه في الفاخورة للتوصيف و من ثم يتم طرح التوجه نحو القطاع الأساسي و هو القطاع الزراعي و تربية الثروة الحيوانية”.

و قال راني صقر مدير الأمانة السورية للتنمية في محافظة اللاذقية أننا نحن موجودون اليوم في هذه الورشة لتطوير التوجه العام لقطاع الزراعة و الثروة الحيوانية في ناحية الفاخورة و قد سبق هذه الورشة مرحلة طويلة من توصيف الواقع بمشاركة المجتمع المحلي و الجهات الرسمية المعنية بالواقع التنموي حيث سيتم عرض نتائج التوصيف من خلال هذه الورشة و معرفة متطلبات الوصول إلى واقع أفضل” .

و أشار المهندس ابراهيم حسن رئيس بلدة الفاخورة إلى أن الورشة تسهم في توصيف الواقع الحالي في بلدية الفاخورة من مختلف الجوانب و تمكّن من تحديد الاحتياجات التنموية لناحية الفاخورة خدمياً واقتصادياً بهدف تجسبدها على أرض الواقع عملياً . و أكد مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا على الأهمية الكبيرة للورشة كونها تشاركية مجتمعية أهلية و رسمية و لاسيما أن القطاع الزراعي يشمل الشريحة الأكبر من المجتمع و هذا يعكس دور و أهمية و أثر التنمية الزراعية على مختلف الجوانب الاقتصادية و المعيشية .

زهير ناصر صباغ رئيس الجمعية الفلاحية في قرية دباش أوضح أنه مشارك في هذه الورشة بدعوة من الأمانة السورية للتنمية و الجهات المعنية ليعرض واقع الزراعة في قريته و ما لحق بها من أضرار و ليطرح ما لديه من حلول و أفكار و مقترحات لتحسين الواقع زراعياً و تنموياً . المزارع علي عثمان من قرية اسطامو في الفاخورة قال هذه الورشة تتيح تقديم أفكارا عن مشروعات مقترحة لتطوير الواقع الزراعي و لاسيما ما يتعلق منها بالواقع الزراعي .