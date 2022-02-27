ندوة حول تعديلات قانون لعبة الطائرة في طرطوس

أقيمت في مقر اللجنة التنفيذية بطرطوس الندوة التحكيمية حول التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

المحاضر الحكم الدولي هشام عجان أشار لـ “البعث ميديا” أن الدورة شارك فيها عدد من حكام كل من طرطوس ودير الزور في حين تغيب كافة حكام اللاذقية وهذا يرسم عدة إشارات استفهام على وضع اللعبة بالمحافظة، مضيفاً: أن الهدف من الندوة تأسيس حكام جيدين قبل بداية الدوري العام الذي سينطلق في الثالث من شهر آذار القادم، كما أن الندوة كانت مفيدة من كافة النواحي التنظيمية.

ونوه عجان إلى أن الندوة شهدت الشرح العميق والكافي على ما تم إقراره من تعديلات في الاتحاد الدولي لكرة الطائرة (FIVB) والتي بدأ العمل بها من العام الماضي وستستمر حتى عام 2024، فالهدف من التعديلات هو زيادة النشاط داخل الملعب، وأبرز التعديلات التي شملتها المحاضرة هي تغيير لون أرضية الملعب بألوان مختلفة تفرق بين المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية، ومنطقة الإحماء، أما بالنسبة لمنطقة الجزاء فتم إلغاؤها تماماً، وفي حال طرد أي عضو من أعضاء الفريق يجب عدم مشاركته حتى نهاية الشوط، وأن يذهب لغرفة تبديل ملابس فريقه حتى نهاية الشوط، أما عضو الفريق المعاقب بالاستبعاد (عدم الأهلية) فعليه أن يذهب لغرفة تبديل ملابس فريقه حتى نهاية المباراة، وطالت التعديلات اللاعب الحر ويمكن أن يكون (الليبرو) رئيس الفريق أو رئيس الشوط، ويمكن للاعبي الليبرو في الفريق نفسه أن يرتدوا زياَ مختلفاَ في المسابقات العالمية للاتحاد الدولي والمسابقات الرسمية للكبار، كما تم إلغاء الوقت المستقطع الفني تماماً في المسابقات العالمية للاتحاد الدولي والمسابقات الرسمية للكبار.

وأكد عجان أنه تم فتح باب المناقشة على جميع الأصعدة من أجل الوقوف على الحالات التي تستوجب التطرق لها من أجل توحيد أسلوب العمل في القرارات التحكيمية، ومن أجل الاستعداد الكامل، والندوة لن تكون الأخيرة، بل ستكون هناك ندوات في بقية المحافظات.

عماد درويش