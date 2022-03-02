أمطار متوقعة في أغلب المناطق

تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع فرصة لهطل أمطار محلية بدءاً من المناطق الساحلية، ثم يمتد الهطل خلال ساعات النهار ليشمل أغلب المناطق وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة نهاراً، تتحول ليلاً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المنطقة الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة فوق أغلب المناطق تكون مصحوبة بالرعد وخاصة على المناطق الساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها 90 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر عالي ارتفاع الموج.