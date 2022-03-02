الرئيس الأسد يستقبل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ويناقش معه مجالات التعاون بين البلدين

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض وناقش معه مجالات التعاون القائم بين البلدين وخصوصاً المواضيع الأمنية المشتركة والتي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في تلك المنطقة.

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود في مواجهة ما تقوم به الدول الداعمة للإرهاب من محاولات لإعادة إحياء هذه التنظيمات والعودة لضرب الاستقرار الذي فرضه الجيشان السوري والعراقي على طرفي الحدود.