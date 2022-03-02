النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

تسارعت أسعار النفط العالمية في نموها، إذ تجاوزت تكلفة خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 حزيران 2014، وفقًا لبيانات التداول.

وقفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار بنسبة 7.53% إلى 112.82 دولارًا للبرميل، وتجاوزت الدقائق السابقة 113 دولارًا للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2014.

بالمقابل، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتتداول عند 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ آيار 2011.

وفي سياق متصل أعلن تحالف “أوبك +”، أنه سيواصل زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في أبريل, حيث من المقرر عقد الاجتماع القادم للتحالف في 31 آذار.