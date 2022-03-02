براءة الذمة إلكترونياً الأولى من نوعها في جامعة حماة

أعلنت جامعة حماة عن إطلاق خدمة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية في منح براءة الذمة بشكل إلكتروني لطلبة الجامعة ضمن خطة التحول الرقمي في الجامعة وأتمتة العمل في كافة مفاصل العمل.

ونوه الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة أن هذه الخدمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها لتقديم أفضل الخدمات للطلبة والاعتماد على الأتمتة في انجاز معاملاتهم وإنهاء حالات الفساد الإداري واختصار الوقت والجهد.

موضحا أن آلية عمل هذه الخدمة تقوم بدخول الطالب أو الطالبة صاحب العلاقة للموقع الإلكتروني للجامعة وإدخال الرقم الجامعي والرقم الوطني وبعدها يقوم بالتسجيل إلكترونيا على طلب براءة الذمة وتتم متابعة الحالة من خلال الحساب الشخصي لصاحب العلاقة من خلال الخليوي أو أي وسيلة متوفرة بين يديه.

وأضاف أنه بعد إدخال الرقم الجامعي والوطني وتسجيل الطالب يقوم الموظف ضمن مديرية نظم المعلومات والاتصالات بتبرئة الذمة أو إرسال ملاحظة بوجود ذمة مالية يجب معالجتها وعند الانتهاء من تبرئة الذمة من جميع الأقسام المختصة يتم ارسال إشعار عبر الموقع الإلكتروني وإرسال رسالة بانتهاء الحالة والاشعار حيث يتم استلام براءة الذمة مطبوعة وجاهزة من صاحب العلاقة.

محمد الشامي من مديرية نظم المعلومات والاتصالات أوضح ان هذه الخدمة قفزة نوعية للوصول إلى تقديم الخدمات الالكترونية وأعطى قيمة مضافة للجامعة التي تعمل لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد على الطلبة من خلال إصدار أكثر من خدمة في مكان واحد وإلغاء الروتين ودور الوسيط.