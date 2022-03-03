أكثر من 142 ألف شخص من سكان دونباس ينزحون إلى روسيا

تجاوز عدد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ الـ 18 من الشهر الماضي، 142 ألف شخص، بمن فيهم 5 آلاف خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكالة تاس نقلت عن مصدر روسي أن حوالي 142.4 ألف شخص عبروا الحدود الروسية، حتى صباح اليوم، قادمين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بينهم أكثر من 88.7 ألف مواطن أوكراني وأكثر من 53 ألف مواطن روسي و646 مواطناً من دول أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه يتواجد أكثر من 18.5 ألف شخص من المواطنين الذين تم إجلاؤهم من دونباس في 262 نقطة للإقامة المؤقتة ضمن 23 منطقة روسية، فيما يعيش سائرهم في منازل أقربائهم وأصدقائهم في روسيا.