الأحد القادم…حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال

تطلق وزارة الصحة الأحد القادم حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحملة تستمر حتى الـ 10 من الشهر الجاري عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة بمختلف المحافظات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة مراجعة الأهالي المراكز الصحية والفرق الجوالة مصطحبين أطفالهم لأخذ اللقاح عن طريق الفم بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، مبينة أن اللقاح يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وتهدف الحملة بحسب بيان الصحة إلى الوصول لنحو2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات، مؤكدة أنها أتمت كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات ويشارك بتنفيذ الحملة نحو10210 عمال صحيين.

وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوفر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح.