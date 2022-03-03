الصحة تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة إطلاقها حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال، والتي ستبدأ الأحد المقبل، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وستستمر الحملة، بحسب الوزارة، حتى الـ 10 من الشهر الجاري، عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة بمختلف المحافظات. مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة مراجعة الأهالي المراكز الصحية والفرق الجوالة مصطحبين أطفالهم لأخذ اللقاح عن طريق الفم، بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، مبينة أن اللقاح يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وذكرت الوزارة أن الحملة تهدف للوصول إلى حوالي 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات، ويشارك بتنفيذها نحو 10210 عمال صحيين.