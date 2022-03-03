توقعات حالة الطقس لليومين القادمين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع هطل الأمطار فوق أغلب المناطق تكون مصحوبة بالرعد خاصة على المناطق الساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها 90 كم في الساعة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية فوق المناطق الساحلية والجنوبية ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية