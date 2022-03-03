صدور العدد 80 من مجلة طلقة تنوير: عن أوكرانيا ومشاريع الوحدة القومية
صدر مؤخراً المجلة الثقافية للائحة القومي العربي – عدد 1 آذار 2022
ويتضمن العدد:
– قدر أوكرانيا بين الهوية القومية والجغرافيا السياسية/ عبد الناصر بدروشي
– الإنسانية الانتقائية: الروس يقتلون في أوكرانيا.. والأمريكان يهدوننا الورود والشوكولاتة/ كريمة الروبي
– روسيا الدولة والفضاء السلافي/ إبراهيم علوش
– الوحدة العربية اندماج أم اتحاد: على هامش ذكرى وحدة مصر وسورية/ بشار شخاترة
– الصفحة الثقافية: (سيد لمجهول المغربي وسيدي هلال المصري)/ طالب جميل
– قصيدة العدد: دمشق… حكايةُ الأَزَل/ سليمان العيسى
– كاريكاتور العدد
(ملاحظة: تأخر صدور طلقة تنوير قليلاً هذه المرة، ولكن خرجت عليكم بحلة جديدة عسى أن تعجبكم)
لقراءة العدد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2022/03/TT-80.pdf