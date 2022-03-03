03, 03, 2022 - 4:12 مساءً

صدور العدد 80 من مجلة طلقة تنوير: عن أوكرانيا ومشاريع الوحدة القومية

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صدر مؤخراً المجلة الثقافية للائحة القومي العربي – عدد 1 آذار 2022
ويتضمن العدد:
–         قدر أوكرانيا بين الهوية القومية والجغرافيا السياسية/ عبد الناصر بدروشي

–         الإنسانية الانتقائية: الروس يقتلون في أوكرانيا.. والأمريكان يهدوننا الورود والشوكولاتة/ كريمة الروبي

–         روسيا الدولة والفضاء السلافي/ إبراهيم علوش

–         الوحدة العربية اندماج أم اتحاد: على هامش ذكرى وحدة مصر وسورية/ بشار شخاترة

–         الصفحة الثقافية: (سيد لمجهول المغربي وسيدي هلال المصري)/ طالب جميل

–         قصيدة العدد: دمشق… حكايةُ الأَزَل/ سليمان العيسى

–         كاريكاتور العدد

(ملاحظة: تأخر صدور طلقة تنوير قليلاً هذه المرة، ولكن خرجت عليكم بحلة جديدة عسى أن تعجبكم)

لقراءة العدد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2022/03/TT-80.pdf

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