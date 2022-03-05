الهلال من الغوطة الشرقية: جوهر البعث يكمن في خدمة المجتمع

بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي بدأت الشعب الحزبية في فرع ريف دمشق للحزب عقد مؤتمراتها السنوية حيث انعقد مؤتمر شعبة الغوطة الشرقية السنوي في بلدة عربين في ريف دمشق .

استهل الهلال كلمته للرفاق أعضاء المؤتمر بالاشارة الى أهمية التسويات التي حصلت في محافظة ريف دمشق كما في كل محافظات القطر تنفيذاً لتوجيهات القائد صاحب القلب الكبير الرفيق الدكتور بشار الأسد مؤكداً أن قيادة الحزب مستمرة في تنفيذ توجيهات الأمين العام بالمساهمة بتسوية اوضاع كل من لم تتلطخ ايديهم بالدماء , و تابع الهلال حديثه بنقل تحية و محبة الأمين العام للحزب الى كل أبناء محافظة ريف دمشق مشيراً إلى أن هذه المحافظة التي صمدت وانتصرت على الإرهاب ستبقى عنواناً للتضحية والفداء وركيزة مهمة في البناء والنمو الاقتصادي .

في الجانب التنظيمي تناول الرفيق الأمين العام المساعد أهمية دور القيادات القاعدية في اعادة هيكلة مجتمع محافظة ريف دمشق الذي عانى ما عاناه من ويلات الارهاب مشيراً الى سعي البعض لتزيين و تجميل صورة الوضع الحزبي لتلافي الدخول الى صلب مشاكله و بالتالي للهروب من ايجاد حل لهذه المشاكل , كما بين الهلال الفرق بين العمل الحزبي الذي يختلف عن العمل الوظيفي الروتيني خلف المكاتب فعلى القيادي البعثي النزول الى الشارع و الالتحام بالجماهير و سماع مشاكلهم لأن جوهر البعث يكمن في خدمة المجتمع .

و اختتم الهلال حديثه بتقديم شرحاً مفصلاً للواقع السياسي المحلي و الاقليمي مبيناً وجه الشبه في السيناريو الذي نراه اليوم في روسيا و ما حصل في سورية من تشويه للحقائق و فرض عقوبات جائرة و سياسة الكيل بمكيالين .

من جانبه الرفيق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب أشار إلى أهمية انعقاد مؤمرات الشعب الحزبية، والتي تشكل محطات مهمة لتطوير عمل المؤسسات الحزبية، مؤكداً على دور الحزب الاجتماعي وأهمية ملامسة هموم المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم .

الرفيق معتز جمران محافظ ريف دمشق قدم عرضاً لواقع الغوطة الشرقية الخدمي و الاقتصادي كما اجاب عن مداخلات الرفاق أعضاء المؤتمر المتعلقة في مجال عمله .

أما الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة و التفتيش الحزبي ناقش الجانب التنظيمي والمالي من تقرير المؤتمر .

كما ناقش الرفاق أعضاء المؤتمر العديد من القضايا التنظيمية والسياسية والخدمية والاقتصادية

اختتم المؤتمر أعماله بتلاوة برقية حب ووفاء وولاء للقائد بشار الأسد .