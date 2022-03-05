بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح الموانئ البحرية

أعلنت المديرية العامة للموانئ اليوم عن إعادة فتح كل الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة والصيد بعد تحسن الأحوال الجوية.

وفي تصريح لسانا أوضح مدير عام الموانئ البحرية العميد المهندس سامر قبرصلي أنه بعد انتهاء العاصفة التي ضربت المنطقة الساحلية واستقرار الأحوال الجوية تمت إعادة فتح كل الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية والصيادين.

وكانت المديرية العامة للموانئ أغلقت الموانئ البحرية صباح يوم الخميس الماضي جراء سرعة الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج بشكل كبير.