بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه

تحت شعار الحياة والتغيرات المناخية، انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه بمشاركة وفد من سورية ووفود من عدة دول ومنظمات عربية وأجنبية.

وفي تصريح لسانا لفت وزير الموارد المائية رئيس الوفد السوري للمؤتمر تمام رعد إلى أهمية مشاركة سورية بالمؤتمر الذي سيشهد مباحثات بين الخبراء والمستشارين في مجال المياه وتغيرات المناخ موضحاً أن برنامج مشاركة الوفد السوري يتضمن لقاءات ثنائية مع وزير الموارد المائية العراقي

من جهته شدد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط خالد بتال نجم خلال افتتاح المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة وضع الدول لاستراتيجيات الأمن المائي داعياً إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومؤكداً أهمية التنسيق بين الدول لإدارة الأزمات وتقاسم الضرر.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى السابع من آذار الجاري الى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية