أولمبياد المعلوماتية العالمي… 7 فرق سورية في التصفيات النهائية

شارك الأولمبياد العلمي السوري بالمرحلة الثالثة ضمن في أولمبياد المعلوماتية العالمي للفرق IIOT للعام 2022، الذي تنظمه إيطاليا عن بعد، لتحديد الفرق المتأهلة إلى المنافسات النهائية.

هيئة التميز والإبداع ذكرت أن المشاركة السورية بدأت من خلال مسابقة محلية مفتوحة للفرق المدرسية بالمعلوماتية، أقميت مرحلتها الأولى عن بعد، وسط منافسة بين 82 فريقاً شاركوا من محافظاتهم، ولفتت إلى أنه تأهل للمرحلة الثانية 18 فريقاً، في حين نجحت 7 فرق بالتأهل إلى المرحلة الثالثة وتصفياتها النهائية.

وبينت الهيئة أن التصفيات السورية كانت ضمن مركزين جغرافيين الأول بدمشق في مقر هيئة التميز والإبداع، حيث كان هناك فريقان من مدرسة المتفوقين الأولى بحمص، وفريق مدرسة الباسل للمتفوقين دمشق، وفريق مدرسة الصبا ريف دمشق.

والمركز الثاني في اللاذقية بمقر المركز الوطني للمتميزين، حيث شارك في الاختبارات فريق مدرسة الباسل للمتفوقين حلب، وفريق مدرسة الكميت بليدي للمتفوقين اللاذقية، وفريق المركز الوطني للمتميزين.