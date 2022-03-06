الدفاع الروسية تكشف آخر تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا

ضربت القوات المسلحة الروسية 61 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 أهداف تتعلق بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات (اس 300) في أوكرانيا وإسقاط 4 طائرات سو 27 و6 طائرات دون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزراة إن القوات المسلحة دمرت مطاراً عسكرياً في بلدة ستاروكونستانتينة فا.