المركزي الروسي يؤكد أن بطاقات فيزا وماستر كارد تعمل في روسيا

ستظل بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن البنك المركزي الروسي قوله إن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.

وأضاف إن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.

وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني مير والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.