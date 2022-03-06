الهلال: الانتصار في سورية أعطى قوة وصلابة لمحور المقاومة

دمشق – البعث:

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وفد الأمانة العامة للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة برئاسة أمينه العام الدكتور يحيى غدار وذلك في مبنى القيادة المركزية للحزب في دمشق.

واستهل الهلال كلمته بنقل تحية ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للرفاق أعضاء الوفد مبيناً الفرق الشاسع بين من وقف بجانب محور المقاومة والكرامة والصدق ومن وقف بجانب محور الإمبريالية والغدر، فما حدث بأوكرانيا اليوم وأفغانستان قبلها عرى الموقف الأمريكي الجبان وفضح تخليه عن حلفائه وبيعهم بأرخص الأثمان مقابل مصالحه الشخصية.

وأشار الهلال إلى أن الأحداث الجارية اليوم على الصعيد الإقليمي بينت صوابية قرار القائد بشار الأسد فالسيادة والكرامة والاستقلال ثوابت لا يمكن التخلي عنها لتصبح سورية اليوم منارة لكل الأحرار والشرفاء في العالم، مؤكداً أن الانتصار في سورية أنهى هيمنة القطب الواحد ونراه اليوم يغير خريطة العالم.

الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة أعرب عن امتنانه لما قدمه القائد المقاوم بشار الأسد ليس على مستوى سورية بل على مستوى العالم أجمع مشدداً على أن المحور المقاوم يستمد قوته من دمشق عاصمة المقاومة التي امتزجت على ثراها دماء المقاومين الشرفاء.

كما قدم الرفيق يحيى شرحاً مفصلاً عن خطة عمل التجمع على الصعيد الدولي والتحضير لإقامة مؤتمر حول نزع الأسلحة النووية في العالم ورفع العقوبات أحادية الجانب عن 22 دولة حول العالم من ضمنها سورية.

من جانبهم أعضاء الوفد نوهوا إلى أن سورية أصبحت منارة تضيء درب الشعوب المقاومة ومعربين عن إجلالهم للتضحيات التي قدمها الجيش والشعب السوري آملين أن تثمر هذه التضحيات على أرض فلسطين الحبيبة.

حضر اللقاء الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية والدكتور علي أكبر باراتي منسق عام التجمع في إيران والدكتور يان فورمال أمين عام الجمعية الدولية للحقوقيين الديموقراطيين في العالم وكل من الدكتور حسن جوني والدكتور ميخائيل عوض عضوي التجمع في لبنان والدكتور نضال عمار منسق عام التجمع في سورية.