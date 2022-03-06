تخصيص أكثر من 200 ألف بوابة خلال العام الجاري

كشفت وزارة الاتصالات والتقانة أن خطة مبيعات الشركة السورية للاتصالات للعام 2022 تتضمن تخصيص215786 بوابة ADSLمنها 113586 بوابة لمزود تراسل و102200 بوابة للمزودات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية فيسبوك إن الشركة تعمل ضمن خطتها للعام الحالي لإعادة تأهيل المراكز الهاتفية التي دمرها الإرهاب كمركز خان شيخون في محافظة إدلب والقصيبة بالقنيطرة ومعدان في الرقة إضافة لكل من مراكز جسر الحج- عبطين- الزربة- عسان بمحافظة حلب.

وأضافت الوزارة إن الخطة تتضمن تأهيل مركزي خربة غزالة نوى في درعا ومراكز الزبداني- الدناجي- السعادة- أم العواميد- التكية- وديان الربيع بريف دمشق إضافة إلى مراكز الحمراء- عقرب- الجنان- تل شنان في حماة.