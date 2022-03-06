ترميم دمية طينية من العصر الحجري

أنهت مديرية المخابر العلمية في المديرية العامة للآثار والمتاحف ترميم دمية طينية على هيئة بشرية اكتشفت عام 1967 في موقع تل الرماد تعود للعصر الحجري الحديث، بطول 25سم وعرض 5 * 8سم وبعمق 16سم ويقدر تاريخها بين 6250 و5500 قبل الميلاد.

وشملت أعمال ترميم هذه الدمية إزالة عوامل التلف المختلفة من تنظيف وإزالة وتقشير تجمعات المادة اللاصقة حول الكسور الحالية، إضافةً إلى تنظيف السطح من الأتربة والأملاح التي ظهرت تحت طبقة الغراء.

كما تمت تقوية المناطق المفتتة والهشة باستخدام محلول صمغي لجمع الأجزاء المنفصلة من الذراع وتدعيم الأجزاء المفقودة عند الذراع أيضاً بمادة طينية متجانسة مع المادة الأصلية.

وخلال عملية الترميم وثقت مديرية المخابر العلمية كامل القطعة من لحظة الاكتشاف والترميمات السابقة والأضرار وصولاً إلى الحالة الراهنة والترميمات الحالية مع تصوير جميع مراحل العمل.