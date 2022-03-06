دورة جديدة للمواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية

بدأت، صباح اليوم، دورة جديدة لبيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية في صالات السورية للتجارة.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن مدير المؤسسة السورية للتجارة، زياد هزاع، تم رفد جميع المجمعات والصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة بالمواد المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض بكميات كبيرة قبل أيام من الدورة الجديدة لضمان بدء بيع المواد فوراً.

وفيما يتعلق بأسعار المواد، بين هزاع أن سعر الكيلو الواحد من السكر المدعوم 1000 ليرة سورية والرز المدعوم 1000 ليرة، لافتا إلى أن سعر الرز المباشر 2400 ليرة والسكر المباشر 2400 ليرة.

وأضاف بأن جعبة مياه عبوات صغيرة بـ 5640 ليرة وعبوات كبيرة بـ 4800 ليرة، أما بالنسبة لمادة زيت دوار الشمس فسيتم بيع ليتر واحد لكل بطاقة بسعر 8200 ليرة مع إمكانية زيادة الكمية عند وصول التوريدات.