زخات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو سديمياً نهاراً وتكون الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد محذرة من حدوث الصقيع ليلاً وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام .