سوق “منتِجات سوريات” غداً في دمشق

احتفاءً بعيد المرأة العالمي، أكثر من ٢٥ سيدة من كافة المحافظات السورية تشاركن غداً في سوق “منتجات سوريات” الذي ينطلق ظهر يوم غد الاثنين من محطة الحجاز في العاصمة دمشق ويستمر لأربعة أيام متتالية.

في القاعة الدمشقية العريقة في مبنى الحجاز، تستعرض هؤلاء السيدات منتجاتهن المتنوعة ما بين مشغولات حرفية ومنتجات ريفية وغذائية ومنسوجات وعطورات وغيرها، بعضٌ مما تنتجه مشاريعهن الصغيرة التي يبلغ عمر بعضها سنوات عدة.

وسيشارك ضمن هذا السوق مشاريع صغيرة غير مسبوقة لسيدات من فئات عمرية مختلفة، كما أن العديد منها يحظى بجمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتخذها معظم هؤلاء السيدات كسوق إضافية لتصريف منتجاتهن وعرضها والتي تنال استحسان ورضا المتابعين وتدفعهم للطلب عليها.

يُذكر أن العديد من هؤلاء السيدات أسسن وانطلقن بمشاريعهن الصغيرة برأس مال صغير جداً وبدأن بمنتجات بسيطة ليستطعن بالدعم والعمل المستمر تطوير تلك المشاريع وتحسينها ليصل بعضها بإنتاجه إلى كل المحافظات السورية.

تنظِّم هذا السوق (السورية للحرف) تشجيعاً لأصحاب المشاريع الصغيرة من السيدات للاستمرار بعملهن وتكريس صورتهن في المجتمع القادرة على الإنتاج والإبداع والابتكار برغم جميع التحديات.