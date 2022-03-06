للمرة الثانية.. منحة لوريال – اليونسكو من نصيب جامعة البعث

البعث ميديا || حمص – عادل الأحمد:

كرمت رئاسة جامعة البعث وقيادة فرع الحزب بالجامعة، الدكتورة وعد صافتلي، من كلية العلوم بجامعة البعث، الفائزة بجائزة لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” للعالمات العربيات الصاعدات في منطقة الشرق لعام 2021 من فئة الباحثات ما بعد الدكتوراه في دبي، عن مشروعها حول “دراسة تطور المجرات عبر تاريخ الكون”.

وأشاد الرفيق الدكتور فائق شدود، أمين فرع جامعة البعث للحزب، بدور الباحثين السوريين الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق الإنجازات بالرغم من ظروف الحرب التي عانت منها سورية.

وأشار إلى تميز الباحثين السوريين في مختلف جوانب الحياة رغم كل الظروف والاغراءات التي قدمت من الغرب، وإصرارهم على العودة الى الوطن وخدمة بلادهم من خلال العلوم التي حصلوا عليها في الخارج.

بدوره، لفت الدكتور عبد الباسط الخطيب، رئيس الجامعة، إلى أن جامعة البعث تحصد للمرة الثانية على التوالي الفوز بمنحة لوريال-اليونسكو، مؤكداً على أهمية فوز الدكتورة وعد صافتلي ضمن 14 عالمة عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه الدكتور الخطيب إلى الدعم الكبير للباحثين السوريين وتكريمهم على انجازاتهم التي نفتخر بها، مشيداً بجهودهم ومصداقيتهم العلمية، مشدداً على أنهم حجر الأساس للتطور والتقدم العلمي للارتقاء بمستوى الجامعات.