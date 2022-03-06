وزارة الصحة.. إطلاق حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال والتي تستمر حتى الـ 10 من الشهر الجاري وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة.

وتهدف الحملة إلى الوصول لنحو 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات وهي تنفذ عبر 977 مركزاً صحياً و2450 فريقاً جوالاً بمشاركة 10210 من العناصر الصحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن سورية أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الاطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابات بفيروس بري باكستاني المنشأ حملته المجموعات الإرهابية المسلحة فأطلقت وزارة الصحة على أثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ حينها عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بفيروس متحور في دير الزور لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سورية مجدداً من شلل الاطفال.