ارتفاع التبادل التجاري بين الصين وروسيا خلال شهرين

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 38.5 بالمئة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيانات صادرة عن إدارة الجمارك الصينية قولها اليوم إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الشهرين الماضيين ارتفع بنسبة 38.5 بالمئة ليبلغ 26.431 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن حجم الصادرات الصينية إلى روسيا ارتفع خلال الفترة المذكورة بنسبة 41.5 بالمئة على أساس سنوي وبلغت 12.617 مليار دولار فيما ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 35.8 بالمئة ليبلغ 13.813 مليار دولار.