ريف دير الزور.. مظاهرة في قرية أبو حمام تطالب بطرد ميليشيا “قسد”

تنديداً بممارساتها الوحشية واختطاف أبنائهم، خرج أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي اليوم بمظاهرات ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وقالت مصادر أهلية: إن احتجاجات خرجت اليوم في قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ضد ميليشيا “قسد” تطالب بطرد مسلحيها من المنطقة ووضع حد لممارساتها ومصادرتها لأرزاق الأهالي وممتلكاتهم وسرقة النفط وتهريبه والتوقف عن اختطاف الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت المصادر أن المحتجين قطعوا الطرق الرئيسة للقرية بالإطارات المشتعلة والحجارة ورددوا هتافات منددة بميليشيا “قسد” التي استقدمت تعزيزات إلى القرية من أجل قمع وتفريق المتظاهرين.